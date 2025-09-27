忙しい朝、ついスキンケアを手抜きしてしまった翌日に「肌がゴワつく…」と感じることはありませんか？肌荒れ対策ブランド【イハダ】から新登場の「薬用リセットオイル（医薬部外品）」は、朝の洗顔後に使うだけで、肌荒れ・乾燥・ニキビを予防し、うるおいをしっかりチャージする頼れる一本。濃密ながらベタつかず、メイク前にも心地よく使える新習慣ケアです。 イハダ薬用リセットオイルの特長 「薬用リセットオイル」