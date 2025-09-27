詩に抑揚をつけて歌う伝統芸能「吟詠」の発表会が群馬県前橋市で開かれ、音楽や舞とともに声を響かせました。 この発表会は前橋市を中心に県内各地に吟詠の教室を構える「温優岳心会」が毎年開いているものです。３３回目を迎えることしは高校生から９４歳までの会員約１５０人が日ごろの成果を披露しました。 温優岳心会では吟詠を知らない人にも親しみを持ってもらおうと歌と掛け合わせた「歌謡吟詠」に力を入れています。発表