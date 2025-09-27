群馬県前橋市にある神社で例大祭が行われ、３００年以上前から伝わる獅子舞を地元の小学生が奉納しました。 前橋市総社町の立石地区にある立石諏訪神社で行われた例大祭。獅子舞は五穀豊穣や無病息災、家内安全を祈願して３００年以上前から奉納されています。立石地区では小学生が獅子舞を踊る伝統があり、７月から毎週練習を行ってきた２４人の小学生が舞や笛を披露しました。 境内で奉納した後、町を練り歩いて獅子舞を披露す