県企業局は群馬県板倉町のニュータウンに再生可能エネルギーから生まれた電力を地産地消する新たな住宅エリアを整備し、２７日から分譲の申し込みが始まりました。 県が分譲するエリアは東武鉄道板倉東洋大前駅の北側にある県が所有する約３．２ヘクタールの土地「板倉ニュータウングリーンブロック」です。このうち、約１．７ヘクタール、２５区画の分譲の申し込み受付が２７日から始まりま