全国のご当地キャラクターが集まるイベントが２７日から群馬県庁で始まり、多くの人でにぎわっています。 県庁の県民広場で始まったのは、今年で３回目となる「ご当地キャラカーニバル」です。去年は２日間で約４万１０００人が訪れた人気のイベントで、ことしは全国から去年より１７体多い１２０のキャラクターが集まりました。ステージには埼玉県深谷市の「ふっかちゃん」など、全国でも人気のキャラク