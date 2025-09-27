社会人野球の日本選手権九州地区予選は27日、熊本市のリブワーク藤崎台球場で第1代表決定戦があり、西部ガスがホンダ熊本を5―3で破り6大会連続7度目の本大会（10月28日開幕、京セラドーム大阪）出場を決めた。ホンダ熊本は28日に同球場でJR九州との第2代表決定戦に臨む。西部ガスが終盤に底力を見せた。7回に3点を奪われて1点差に迫られたが、8回に1番樋口昇樹の右翼線への適時打で突き放した。「次につなぐ意識でコンパクト