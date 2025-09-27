２６日の夜、群馬県太田市の住宅に男が押し入り現金を奪って逃げました。警察は強盗事件として捜査しています。 ２６日午後９時半ごろ、太田市下田島町の会社員の男性（４４）から「男が家の中に入ってきて現金を要求された」と１１０番通報がありました。 男性が物音に気づいて室内を確認したところ、カッターのようなものを持った男が「金を出せ」など脅し、現金約２万４０００円を奪って逃げました。男性は妻と子ども２