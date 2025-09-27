Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â...¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÃæß·Í¤Æó¤µ¤ó¤ÎÌ¼2¿Í¤¬¡¢¥é¥¯¥í¥¹ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¯¥í¥¹ÆüËÜÂåÉ½ Ãæß·¤³¤³¤í&¤Í¤¬¤¤»ÐËå¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãæß·¿Æ»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¡Ö2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç120Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¥µ»¤ËÉü³è¤¹¤ë¥é¥¯¥í¥¹¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ Éã¡¦Ãæß·Í¤Æó¤µ¤ó¤Ï»ÐËå¤Î±Æ¶Á¤Ç