鹿児島市の青果市場の開設90周年を記念してせりなどを見学するツアーが開かれました。（登島凜アナウンサー）「多くの野菜や果物が集まる鹿児 島市の青果市場は今年で90 周年を迎える」鹿児島市の青果市場では野菜や果物が食卓に届くまでの流れを学んでもらおうと「青果市場見学ツアー」が開かれ、家族連れなど約50人が参加しました。参加者は果物のせりの様子を見たり、野菜の保管方法について学びました。