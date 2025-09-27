鹿屋市で、男性（70代）の首を刀のようなもので切りつけるなど殺害しようとしたとして、男（47）が殺人未遂の疑いで逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは鹿屋市西原の会社員・今村祐介容疑者（47）です。警察によりますと今村容疑者は9月22日の夜から23日の朝にかけて面識のある鹿屋市の男性（70代）の家で男性の首を刀のようなもので切り付けたりロープで絞めたりするなど殺害しようとした疑いが持たれて