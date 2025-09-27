FC東京のFW仲川輝人（33）が27日、小平グラウンドの練習後に取材に応じた。この日は、横浜M戦（28日・味スタ）に向けた最終調整。4連勝を懸けた一戦は、仲川にとって22年まで在籍した古巣戦となる。現在残留争いに苦しむ横浜Mとの対戦を前にこう言葉にした。「楽しみですし、あっちはチャレンジャーとしてくる。僕たちもまだまだ気を抜けないというか、ここで浮かれてちゃダメなので、しっかり地に足を着けてしっかり連勝を伸