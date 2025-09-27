◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-広島(27日、神宮球場)ヤクルトの村上宗隆選手が初回に7年連続となる20号2ランを放ち、逆転に成功しました。村上選手はこの日4番・サードで先発出場。初回の第1打席で広島先発・森翔平投手のツーシームをとらえ、右中間スタンドへ豪快な20号2ランをはじき返しました。村上選手は今季前半戦の大半をケガで欠場。7月29日のDeNA戦で復帰すると、8月には月間12本の本塁打を記録するなど驚異的なペースで