◇パ・リーグロッテー日本ハム（2025年9月27日ZOZOマリン）社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の活動として、認定NPO法人BeingALIVEJapan（以下、BAJ）が運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業で千葉ロッテマリーンズに入団し、宇野澤優翔くんが始球式を行った。宇野澤くんは背番号100のユニホームで登場し、セットポジションから投じたボールはやや外角に外れたものの、見事なノーバウンド投球。「とても