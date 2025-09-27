モデルの黒田エイミ（37）が27日、自身のインスタグラムでプロテニスプレイヤーのダニエル太郎（32）と結婚したことを発表した。また黒田が妊娠していることも明かした。【写真】幸せあふれる笑顔！黒田エイミを抱き寄せるダニエル太郎黒田は「結婚をしました！それと新しい家族のメンバーを年末に迎えます！」と報告。「新しいチャプター楽しみです！これからもよろしくお願いします」とダニエル太郎と笑顔で抱き合う写真を添