◇セ・リーグDeNA8―9巨人（2025年9月27日横浜）DeNA・東克樹投手（29）とタイラー・オースティン内野手（34）が27日、出場選手登録を抹消された。巨人に逆転負けを喫した後、三浦大輔監督（51）は東について「上半身(のコンディション不良）」と説明。オースティンについては「下半身…（右）膝ですね。万全じゃない中でやってきてくれた。コンディション的にも良くないということで抹消しました」と右膝に違和感があ