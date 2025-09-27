青森県八戸市で講演する被団協の田中熙巳代表委員＝27日午後昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員（93）が27日、青森県八戸市で講演した。受賞により国内で核兵器廃絶への機運が高まることを期待したが、そうならなかったとして「日本人一人一人が考え、団結して行動するべきだ」と訴えた。青森県原爆被害者の会が開き、県内外から約250人が参加した。この日の冒頭、昨年12月