ドジャースの佐々木朗希（23）が日本時間27日、敵地でのマリナーズ戦にリリーフとして登板。7回の1イニングで12球投げ、被安打1、奪三振2、四死球0、失点0、最速は161.1?だった。試合は1点を追う3回、E.ヘルナンデス（34）の2ラン本塁打で逆転。6回にも1点を加えたド軍は3ー2の1点差で逃げ切った。試合後、D.ロバーツ監督（53）は「朗希は確実に素晴らしかった」と佐々木の投球を絶賛した。佐々木のメジャー2度目となるリリーフ登