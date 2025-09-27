5人組ビジュアル系ロックバンドPIERROT（ピエロ）の最新ライブのブルーレイ＆DVD「『LASTCIRCUS』at K−Arena Yokohama」が12月18日に発売される。HMV＆BOOKS online限定の先行受注受付が26日、始まった。生産数限定で、最終受注となる。同ライブは今年の5月18日と19日にKアリーナ横浜で開催。超満員のピエラー(PIERROTのファンの呼称)たちの手拍子、歌声に応えた2日間で全48曲のパフォーマンスはロックシーンの伝説を作った。圧倒