6人組ボーイズグループ、DXTEENが27日、6thシングル「両片想い」リリース記念イベントを都内で行った。ファンの声援の中、ミニライブで2曲を披露。KENは「うれしくて光栄です」と感激し、新曲についてKOSHINは「僕らのカラーがより見えるシングル。さわやかで、少女漫画のキラキラした感じになっています」と説明した。来年1月には東京・有明アリーナで初の単独アリーナ公演を行う。リーダーのTAICHIは「これまでで一番かっこいいD