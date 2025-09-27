活動休止中のダンスボーカルグループ「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子が公開した写真が話題だ。２７日までにインスタグラムで「撮影の後に今後の話をしながら」と書き始めると、外のベンチでコーヒーを飲む姿の写真を披露。ノースリーブにパンツを合わせたコーデに、サングラスをかけている。「豊洲の＠ｂｌｕｅｂｏｔｔｌｅｊａｐａｎ気持ちよかった」と続け、投稿を締めた。この投稿にファンからは「尊い…