阪神は２７日の中日戦（甲子園）に３―５で敗戦。３年連続２桁勝利がかかった先発・大竹に白星をつけさせるべく虎ベンチは８回までのイニングを託したが、１０安打５失点と振るわず４敗目を喫した。猛虎打線は１０安打をマークしたが、勝負所でのつながりを欠き１２残塁の大拙攻。マークできた得点は７回の大山の１３号３ランのみだった。セ・２位の８９打点をマークしている森下翔太外野手は、空振り三振→空振り三振→三失