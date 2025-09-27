「ヤクルト−広島」（２７日、神宮球場）体調に不安を抱えていたヤクルトの村上宗隆内野手（２５）が、５試合ぶりに「４番・三塁」でスタメン復帰し２０号２ランをかっ飛ばした。７年連続２０本の大台に到達させ、球団では０１年〜０７年・アレックス・ラミレス以来、２人目の快挙となった。２０日・中日戦（バンテリンドーム）以来の先発出場。１点ビハインドの初回２死一塁の場面で森のツーシームを捉え、右中間スタンドに