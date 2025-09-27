「ＤｅＮＡ８−９巨人」（２７日、横浜スタジアム）巨人が４−８の九回に一挙５得点して大逆転勝ち。試合後、阿部監督は「みんなの意地を見ました」と最後まで諦めなかったナインをたたえた。４点を追う九回、１死二、三塁で岡本が２点適時打。なおも２死一、二塁で中山の中前適時打で１点差とすると、２死満塁として佐々木がしぶとく右前に逆転２点打を放った。阿部監督は「なんとかしてやろうっていう思いを全員が持って