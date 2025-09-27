[9.27 J2第31節](ヤマハ)※19:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 21 三浦龍輝DF 4 松原后DF 5 江崎巧朗DF 38 川口尚紀DF 52 ヤン・ファンデンベルフMF 6 金子大毅MF 7 上原力也MF 16 グスタボ・シルバFW 9 渡邉りょうFW 39 角昂志郎FW 71 倍井謙控えGK 1 川島永嗣DF 2 川崎一輝DF 3 森岡陸MF 18 井上潮音MF 25 中村駿MF 33 川合徳孟MF 79 ブラウンノア賢信FW 11 マテウス・ペイショットFW 20 佐藤凌我