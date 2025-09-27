[9.27 J2第31節](アシさと)※19:00開始主審:井上知大<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 2 加藤徹也DF 5 ダニーロDF 16 大森理生MF 4 市原亮太MF 6 梶浦勇輝MF 14 弓場堅真MF 18 新井光MF 20 ヴィニシウス・ディニスFW 10 マルクス・ヴィニシウスFW 11 ウェズレイ・タンキ控えGK 44 伊藤元太DF 24 竹内悠力MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 33 笹修大MF 41 安井拓也MF 50 三門雄大MF 77 加藤潤也FW 13 藤岡浩介監督倉