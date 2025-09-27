[9.27 J3第29節](正田スタ)※19:00開始主審:Shungo Kikuchi<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 3 大畑隆也DF 14 菊地健太DF 43 野瀬翔也MF 7 西村恭史MF 18 田中翔太MF 20 下川太陽MF 33 櫻井文陽MF 36 安達秀都MF 37 瀬畠義成FW 9 青木翔大控えGK 21 キム・ジェヒDF 25 中野力瑠MF 5 山口一真MF 8 山内陸MF 15 風間宏希MF 27 藤村怜MF 35 玉城大志MF 49 小竹知恩FW 38 小西宏登監督沖田優[SC相模原]先発GK 46