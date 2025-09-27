【J1第32節】(Gスタ)町田 1-0(前半0-0)岡山<得点者>[町]昌子源(90分+5)<警告>[岡]鈴木喜丈(48分)観衆:10,113人主審:川俣秀├こじ開けた昌子源!!90+5分劇的決勝ヘッド!! ACLE連戦も主力投入の町田、岡山破って待望5試合ぶり白星├町田DF昌子源「レイソルの失点も見ていた」90+1分ルカオ封じ→90+5分決勝弾!!「(GKの)晃生まで来てくれて嬉しかった」 └町田MF望月ヘンリー海輝、“ジョーカー起用”で右サイド制圧!! 次は