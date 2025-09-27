[9.27 J2第31節](クラド)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 32 濱田太郎DF 2 岡本拓也DF 3 デルランDF 31 ペレイラMF 6 三竿雄斗MF 8 落合陸MF 18 野嶽惇也MF 25 榊原彗悟MF 38 天笠泰輝MF 44 吉田真那斗FW 11 グレイソン控えGK 22 ムン・キョンゴンDF 30 戸根一誓MF 14 池田廉MF 16 茂平MF 19 小酒井新大MF 35 佐藤丈晟FW 13 伊佐耕平FW 21 鮎川峻FW 29 宇津元伸弥監督竹中穣[愛媛FC]先発GK 36