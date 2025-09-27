[9.27 J1第32節 町田 1-0 岡山 Gスタ]J1リーグは27日、第32節を各地で行い、FC町田ゼルビアがファジアーノ岡山を1-0で破った。第27節・横浜FM戦(△0-0)で8連勝が止まって以降4試合勝ちなし(3分1敗)というなか、0-0で最終盤にもつれ込んだが、最後の最後にDF昌子源が劇的決勝弾。一方の岡山は5試合勝ちなし(1分4敗)となった。互いに前節から中3日の連戦。3日後に敵地マレーシアでのACLEジョホール・ダルル・タクジム戦を控える