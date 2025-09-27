「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode6を、明日9月28日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。今回放送のEpisode6は、Snow Man ラウール＆向井康二、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が静岡を巡る旅。歴史的な魅力あふれるスポット・浜松城では、ラウールが思わず叫んだ“ある言葉”に注目！皮の食感とキャベツたっぷりの浜松餃子を堪能し、向井とラウールは「最高だね」と笑顔に。