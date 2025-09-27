明日9月28日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH村25年目の米作り、全員で大奮闘SP！天敵イノシシから大事なコメを守るため、新たな対策に奔走！目からウロコ、画期的なイノシシ対策とは!? さらに、15年ぶりに挑戦中のもち米に緊急事態が発生！みんなで力を合わせ、ピンチを乗り切れるか!?◆イノシシ対策に緊急稲刈り！波乱尽くしの米作りに男たちが大奮闘7月下旬、夏本番を迎えた福島県大玉村の棚田