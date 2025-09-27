夢と魔法に包まれる氷上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」が長崎市で27日、開幕しました。 長崎市のハピネスアリーナには、キャラクターの衣装に身を包んだ多くの子どもたちの姿が…。 （対馬市から） 「白雪姫に会いたい」 （長崎市から） 「滑るところが、めっちゃ楽しみ」 氷上でミュージカルショーを披露するのは、ミッキーマウスやミニーマウスな