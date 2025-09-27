ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー5年目のローガン・ギルバート投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は15打数4安打5四球 相手先発は、28歳の生え抜きギルバート。故障離脱も経験した今季は、24先発で6勝6敗、防御