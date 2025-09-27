旬の長崎が楽しめるイベント「軍艦島EXプレゼンツ デジマルシェ」が27日、長崎市で始まりました。 会場では、クラフトビールなどアルコールと一緒に、九州各地 選りすぐりの6店舗の餃子をはじめ、多彩なグルメを楽しむことができます。 また、デジマルシェ恒例となった3×3の大会には、車いすバスケ日本代表で長崎市出身の鳥海 連志選手が登場しました。 デジマルシェは28日までの開催です。