この記事をまとめると ■学生自動車部の頂点を決める大会「フォーミュラジムカーナ」が2025年も開催 ■2次予選最後のラウンドとなるRd.3が奥伊吹モーターパークにて開幕した ■昨年度上位を獲得した強豪揃いとなっている ２次予選最後のラウンドが開幕 全国より選考によって選ばれた自動車部の学生たちが、純粋に腕だけを競う場であるフォーミュラジムカーナ。 フォーミュラドリフトジャパンを運営する株式会社MSCの運営のもと