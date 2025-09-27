◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-日本ハム(27日、ZOZOマリン)日本ハムは2回、清宮幸太郎選手の12号ソロホームランで先制しました。首位のソフトバンクが優勝へマジックを「1」とし、日本ハムは逆転優勝へ負けられない一戦。主砲のレイエス選手がベンチスタートという状況で、清宮選手が大きな仕事をやってのけました。2回表、ロッテ先発の種市篤暉投手の投じた153キロのストレートを捉えると、打球は右中間のホームランラグーンに飛び