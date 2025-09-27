新潟県南魚沼市の河川敷で70代の男性がクマに頭をかまれるなどの被害がありました。新潟県内の人身被害は今年度8件目です。現場は南魚沼市の三国川河川敷です。被害に遭った70代の男性は釣りのために埼玉県から訪れていました。警察によると、男性は「茂みから突然クマが現れた」と話していて、頭をかまれ、右腕やアゴをひっかかれるなどのケガをしました。クマは川の下流方向に逃げたということです。近くにいた人「本当に鉢合わ