◇MLB ドジャース3-2マリナーズ(日本時間27日、T-モバイル・パーク)ドジャースの佐々木朗希投手が、2度目のリリーフ登板に臨み、1回を1安打2奪三振で無失点に抑え、救援に成功しました。佐々木投手はこの試合、7回から5番手で登板し、リズムよく2アウトまで取ると、ランディ・アロザレーナ選手に2塁打を浴びますが、続くカル・ローリー選手をスプリットで三球三振に仕留め無失点で切り抜けました。今季60本の本塁打を放つ強打者相