【シアトル＝帯津智昭】米大リーグは２６日、各地で行われ、ドジャースの大谷はマリナーズ戦で今季２０個目の盗塁となる二盗を決めた。佐々木は救援で２三振を奪い、１回無失点の好投。チームは３―２で勝った。カブスの鈴木はカージナルス戦で３０号満塁本塁打を放った。日本選手の３０号到達は松井秀喜（元ヤンキース）、大谷に続いて３人目で、右打者では初めて。カブスは１２―１で大勝した。レッドソックスの吉田はタイガー