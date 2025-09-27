茨城県で75歳の女が、長女の遺体を20年間にわたって自宅の冷凍庫に放置していたとみられる事件で、長女の死因が首を絞められたことによる窒息死とみられることが分かりました。警察は殺人容疑でも捜査しています。無職の森恵子容疑者（75）は、茨城・阿見町の自宅にある冷凍庫の中に長女の遺体を遺棄した疑いがもたれています。森容疑者は23日、親族に付き添われて警察署に出頭し逮捕されたもので、森容疑者は「家中に臭いが充満し