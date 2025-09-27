27日も全国各地でクマの被害が相次いでいます。岩手県では住宅近くに降りてきたクマの姿をFNNのカメラが捉えました。あたりを見渡しながら農業用ハウスの近くをうろつくクマの姿。岩手・雫石町では27日午前、住宅敷地内に設置されたわなに子グマと見られる1頭がかかっているのが見つかりました。午後にはわなに近づく親グマと見られる姿も見られ、10分ほどうろつくとその場を離れました。また、岩手・宮古市でも精米作業をしていた