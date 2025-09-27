主演：唐沢寿明ドラマ９「コーチ」唐沢演じる“コーチ”向井光太郎の厳しさと温かみを持った眼差しが印象的なメインビジュアル公開！さらに、主題歌はマカロニえんぴつが「コーチ」のために書き下ろした「パープルスカイ」に決定！ テレ東では 2025 年 10 月 17 日（金）から、ドラマ 9「コーチ」（毎週金曜夜 9 時～）を放送します。原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描