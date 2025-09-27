女子プロレス「スターダム」のフューチャー王座戦（２７日、東京・後楽園ホール）は、挑戦者のＨＡＮＡＫＯ（２５）が、王者・妃南（１８）を破り新王者に輝いた。２月に同王座を奪取してからＶ８戦を迎えた妃南に挑戦。自身の武器であるパワーファイトで王者を圧倒したＨＡＮＡＫＯは、５分過ぎ中邑真輔から伝授された白鷺（スタンディング式肩固め）で絞り上げ短期決着を狙った。だが王者の牙城をなかなか崩せず苦戦。それ