flumpoolが、2023年以来となるビルボードライブツアーを12月より開催することを発表した。8月より開催された全国7会場9公演にわたるファンクラブツアーが、本日27日の渋谷Spotify O-WEST公演にてファイナルを迎えたflumpool。新たに発表されたビルボードライブツアーは＜「ROOF PLAN 」〜Snowy Nights Session〜 with Yuji Sugimoto & Shohei Yoshida＞と題し、東京・横浜・大阪の3ヶ所をまわる。前回同様サポートメンバーには