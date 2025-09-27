(P)&(C) BIGHIT MUSICTOMORROW X TOGETHERが26日、ユニセフ本部および韓国委員会と公式パートナーシップを締結したことを所属事務所のBIGHIT MUSICが明らかにした。TOMORROW X TOGETHERはユニセフと手を取り、世界中の児童や青少年の心の健康のためのキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」を展開する。このキャンペーンは、心の健康の出発点を共感(Empathy)とし、互いを先入観なしに理解してより良い明日を共に作っていこうと