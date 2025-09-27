◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２７日、中山競馬場１０度目のＧ１挑戦となるナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、１６時３８分に決戦の地へたどり着いた。やや渋滞の影響は受けたものの、落ち着いた雰囲気から一切の不安はない。疋田厩務員は「前走から３か月空いているので、やりたいことを全部やってきた。例年と変わらず、こっちが