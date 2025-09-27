◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２７日、中山競馬場隔年Ｖを狙うママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、１５時４５分に決戦の地へ到着した。斎藤助手は「若干、渋滞していたが、比較的スムーズに来られた。昨年の高松宮記念から担当しているが、出来は一番良さそう。走りたがるところが強く、前向きさがある過ぎるくらい。セントウルＳと時と比べて