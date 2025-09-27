久保田利伸の全国ツアー＜Toshinobu Kubota 40th Anniversary Tour 2025-26“Big up!”＞が9月13日の神奈川・厚木市文化会館 大ホールより開催中だ。公演の盛況ぶりがライブ写真とともに到着した。◆ライブ写真2025年9月13日、神奈川で初日を迎え、現在全国ツアー真っ最中の久保田利伸。デビュー40周年を飾る本ツアーは全国津々浦々を回り、2026年1月まで続いて行く。ツアータイトル「Big up!」は感謝の気持ちと応援してくれるお客