◆パ・リーグロッテ―日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）２位の日本ハムが先制に成功した。２回に清宮幸がロッテ先発・種市から先制の１２号ソロ本塁打を放った。一方、リーグ優勝マジック１の首位・ソフトバンクは先制を許した。先発・有原が先頭の西川愛にライトオーバーの二塁打を許し、２番・滝沢にセーフティーバントを決められ一、三塁といきなりのピンチ。３番・渡部に左前適時打を許した。後続は打ち取り１失点だっ