◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）リーグ連覇へマジック「１」としているソフトバンクは、ここまで１２勝を挙げている有原航平が先発。初回、先頭の西川に右翼へ二塁打を浴びると、無死一、三塁から渡部に左前へタイムリーを運ばれた。３連打であっさりと先手を取られた。２位・日本ハムは２回に１点を先取。２７日の優勝条件はソフト負け、日本ハム勝ち以外は引き分けを含めてすべて決定となるが、